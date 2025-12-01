Учения со стрельбами пройдут в районе морпорта Новороссийска 2 декабря

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут в акватории морского порта Новороссийска с 9:00 до 13:00.

В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Запланированы практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города героя призвали сохранять спокойствие.

Во время проведения стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. В их числе — суда, не подлежащие госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде. К таковым относятся гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Также запрещается проводить любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

