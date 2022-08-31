Жителей Сочи предупредили о сильной жаре

Фото пресс-службы администрации Сочи

До конца суток 31 августа, а 1 сентября на территории Сочи синоптики прогнозируют сильную жару. Температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 °C, +37°C.

В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимых мерах предосторожности. Рекомендуется носить светлую воздухонепроницаемую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Передвигаться советуют не спеша и больше находиться в тени. Рекомендуется пить больше воды и воздержаться от употребления спиртного.

Также в МЧС рекомендовали посоветоваться с врачом о необходимости дополнительного употребления соли во время жары.

Также необходимо помнить о том, что во время засухи возрастает вероятность пожаров. В случае ЧС нужно обращаться по телефонам 112, 101 и 8 (861) 268-64-40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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