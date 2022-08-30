Синоптики: в Краснодарском крае к концу недели аномальная жара отступит и придет похолодание
Об этом 30 августа рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По данным метеорологов, до 1 сентября на юге России будет еще держаться жара. Но к 2 сентября в большинстве регионов юга России аномальная жара отступит, похолодает на 5-6 градусов и пройдут осадки.
«Всю первую часть недели до четверга включительно на юге России продержится жара, а затем произойдет резкое понижение температуры… примерно на пять-шесть градусов. Она станет близка к климатической норме, с разницей разве что до одного-двух градусов», — сказал Александр Синенков.
Так, в Краснодаре до 2 сентября температура воздуха будет достигать 32-34 градусов, а 2 и 3 сентября она понизится до 30 градусов. Пройдут грозовые дожди. В Сочи всю неделю будет 29-32 градуса, к 4 сентября там также похолодает до 25-27 градусов, пройдут осадки.
Сильнее всего похолодает к концу недели в Крыму — к 2 сентября до 25 градусов, а 4 сентября температура воздуха опустится до 20-23 градуса, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодаре начался сезон туманов.
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
- Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге