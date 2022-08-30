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Синоптики: в Краснодарском крае к концу недели аномальная жара отступит и придет похолодание

Общество
30.08.2022 15:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-v-krasnodarskom-krae-k-kontsu-nedeli-anomalnaya-zhara-otstupit-i-pridet-poholodanie
Синоптики: в Краснодарском крае к концу недели аномальная жара отступит и придет похолодание
Фото jplenio, pixabay.com

Об этом 30 августа рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По данным метеорологов, до 1 сентября на юге России будет еще держаться жара. Но к 2 сентября в большинстве регионов юга России аномальная жара отступит, похолодает на 5-6 градусов и пройдут осадки.

«Всю первую часть недели до четверга включительно на юге России продержится жара, а затем произойдет резкое понижение температуры… примерно на пять-шесть градусов. Она станет близка к климатической норме, с разницей разве что до одного-двух градусов», — сказал Александр Синенков.

Так, в Краснодаре до 2 сентября температура воздуха будет достигать 32-34 градусов, а 2 и 3 сентября она понизится до 30 градусов. Пройдут грозовые дожди. В Сочи всю неделю будет 29-32 градуса, к 4 сентября там также похолодает до 25-27 градусов, пройдут осадки.

Сильнее всего похолодает к концу недели в Крыму — к 2 сентября до 25 градусов, а 4 сентября температура воздуха опустится до 20-23 градуса, сообщает ТАСС.

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