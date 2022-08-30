В Краснодаре начался сезон туманов
Утром 30 августа на Краснодар опустилась плотная пелена. Как и прогнозировали синоптики, в отдельные районы края пришел туман. Около 7:00 с ним столкнулись жители краевого центра, собирающиеся на работу.
Жители разных микрорайонов Краснодара присылали видео опустившегося тумана, который действительно окутывал многоэтажки и практически лежал на объектах инфраструктуры. Ближе к 8:00 дымка начала рассеиваться.
Туманы ранней осенью связаны с колебанием ночных и утренних температур. Так, температура воздуха ночью в отдельных районах Краснодарского края падает уже ниже +20 °C, в то время как днем достигает +39 °C.
В ближайшие дни серьезных осадков не ожидается, что станет испытанием для аллергиков. В центральной части региона концентрация пыльцы сейчас очень высокая.
Читайте также: бархатный сезон в Сочи продлится до начала октября.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились более 2,6 тыс. человек
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
- В Армавире двое 14-летних подростков на иномарке влетели в дерево