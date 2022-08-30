В Краснодаре начался сезон туманов

В Краснодаре начался сезон туманов

Утром 30 августа на Краснодар опустилась плотная пелена. Как и прогнозировали синоптики, в отдельные районы края пришел туман. Около 7:00 с ним столкнулись жители краевого центра, собирающиеся на работу.

Жители разных микрорайонов Краснодара присылали видео опустившегося тумана, который действительно окутывал многоэтажки и практически лежал на объектах инфраструктуры. Ближе к 8:00 дымка начала рассеиваться.

Туманы ранней осенью связаны с колебанием ночных и утренних температур. Так, температура воздуха ночью в отдельных районах Краснодарского края падает уже ниже +20 °C, в то время как днем достигает +39 °C.

В ближайшие дни серьезных осадков не ожидается, что станет испытанием для аллергиков. В центральной части региона концентрация пыльцы сейчас очень высокая.

Читайте также: бархатный сезон в Сочи продлится до начала октября.