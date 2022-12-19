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Жителей Сочи предупредили о шторме в 4 балла

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-predupredili-o-shtorme-v-4-balla
Жителей Сочи предупредили о шторме в 4 балла
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозам синоптиков, днем 19 декабря и до утра 20 декабря на участке Магри — Веселое волнение моря составит четыре балла.

Объявлено штормовое предупреждение. Все городские службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителя и гостям курорта рекомендуют принять меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

В случае происшествий необходимо обращаться по номеру 112.

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