Жителей Сочи предупредили о шторме в 4 балла

По прогнозам синоптиков, днем 19 декабря и до утра 20 декабря на участке Магри — Веселое волнение моря составит четыре балла.

Объявлено штормовое предупреждение. Все городские службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителя и гостям курорта рекомендуют принять меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

В случае происшествий необходимо обращаться по номеру 112.

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