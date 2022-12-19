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Осторожнее на дорогах: снегопады и похолодание идут на Кубань

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostorozhnee-na-dorogah-snegopady-i-poholodanie-idut-na-kuban
Осторожнее на дорогах: снегопады и похолодание идут на Кубань
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

После теплых выходных, когда столбики термометров местами превысили +20 °C, холодный атмосферный фронт резко понизил температуру. Утром 19 декабря местами в Краснодарском крае было до +1 °C.

В Краснодаре температура воздуха резко упала с +18,9°С до +2,1 °С.

По прогнозам синоптиков, 19 декабря на Кубани ожидаются осадки. Днем пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. Также днем в южной половине края местами возможны сильные осадки. В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега. Ветер северный 5-10 м/с, местами с порывами до 9-14 м/с.

Температура воздуха днем составит от +1 °С до +4 °С. В горах днем от -3 °С до +2 °С.

На Черноморском побережье днем ожидается до +6 °С, переменная облачность, местами дожди, переходящие в мокрый снег. На участке от Джубги до Магри местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Днем в отдельных районах — 15-20 м/с, вечером возможны порывы до 23 м/с.

В связи с похолоданием на малых реках в северной части Кубани, водотоках реки Кубань юго-восточной территории края, на мелководных участках Краснодарского водохранилища, а также в лиманах прибрежной зоны Азовского моря местами ожидается образование первичных форм льда, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: как писал интернет-портал «Кубань24», сильные дожди с грозами пройдут 19 декабря в Сочи.

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