Сильные дожди с грозами пройдут 19 декабря в Сочи
Общество
18.12.2022 16:07
МЧС объявило предупреждение об ухудшении погоды в Сочи.
По данным синоптиков, утром и днем 19 декабря в отдельных районах города-курорта пройдут сильные осадки, возможна гроза. Также до 15-17 м/с усилится западный и северо-западный ветер.
Все городские службы перешли в режим повышенной готовности. Ситуацию будет держать под контролем городской оперативный штаб. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. В случае возникновения ЧС надо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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