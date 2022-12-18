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Сильные дожди с грозами пройдут 19 декабря в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-s-grozami-projdut-19-dekabrya-v-sochi
Сильные дожди с грозами пройдут 19 декабря в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

МЧС объявило предупреждение об ухудшении погоды в Сочи.

По данным синоптиков, утром и днем 19 декабря в отдельных районах города-курорта пройдут сильные осадки, возможна гроза. Также до 15-17 м/с усилится западный и северо-западный ветер.

Все городские службы перешли в режим повышенной готовности. Ситуацию будет держать под контролем городской оперативный штаб. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. В случае возникновения ЧС надо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется с 19 декабря Юге России.

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