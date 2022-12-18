Сильные дожди с грозами пройдут 19 декабря в Сочи

МЧС объявило предупреждение об ухудшении погоды в Сочи.

По данным синоптиков, утром и днем 19 декабря в отдельных районах города-курорта пройдут сильные осадки, возможна гроза. Также до 15-17 м/с усилится западный и северо-западный ветер.

Все городские службы перешли в режим повышенной готовности. Ситуацию будет держать под контролем городской оперативный штаб. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. В случае возникновения ЧС надо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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