Резкое похолодание на 10-15 градусов прогнозируется с 19 декабря Юге России

В выходные дни, 17-18 декабря, местами на Кубани возможны небольшие дожди и мокрый снег.

При этом в Краснодаре и Сочи днем температура в эти дни будет в пределах 15-17 градусов °C.

«Теплый воздух с понедельника уйдет из южных регионов, ожидается резкое понижение температуры на 10-15 градусов. Погода, тем не менее, будет без осадков. С середины недели — преимущественно солнечная. Такая ситуация сохранится до конца недели, за исключением только северных районов Ростовской и Волгоградской областей, где скажется влияние атмосферных фронтов и пройдут осадки», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Например, в Сочи прогнозируется с 19 декабря дождь и похолодание до 10 градусов. С 20 декабря и до конца недели в городе сохранится солнечная и сухая погода. Ночью температура будет опускаться до 4-5 градусов.

В Краснодаре 19-20 декабря будет пасмурно и дождь. В начале недели похолодает до 1-3 градусов днем. Ночью прогнозируется мороз до -5 градусов °C, сообщает ТАСС.

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