Жителей Сочи предупредили о проблемах с водой из-за аномальной жары

С начала июля в Краснодарском крае столбики термометров в тени стремительно приближаются к отметке +41 °C.

По данным синоптиков, предпосылок для понижения температуры в ближайшее время не предвидится. Из-за чего мощности коммунальных служб в разных городах будут падать, что может привести к нехватке электроэнергии и воды.

Так, в Сочи объем потребления воды с начала года вырос на 20%. При этом первые полтора летних месяца показал рост в 10% по сравнению с показателями прошлого года. Это объясняется началом высокого сезона. Сейчас на курорте отдыхают более 187 тыс. туристов, а средняя загрузка отелей и гостиниц близка к 88%.

«Такой водоразбор способен вызвать локальную дестабилизацию в высокогорных населенных пунктах. Безусловно, в случае необходимости население будет обеспечиваться подвозом воды. Однако стоит учитывать, что приоритетное внимание уделяется важным соцобъектам», — говорится в сообщении «Водоканала» Сочи в Telegram.

Местным жителям рекомендовали заранее позаботиться о запасах воды и избегать ее нерационального использования, поскольку ситуация может усугубиться на фоне засухи.

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