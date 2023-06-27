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Жителей Сочи предупредили о подъеме воды в реках и риске схода селей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-predupredili-o-podeme-vody-v-rekah-i-riske-shoda-selej
Жителей Сочи предупредили о подъеме воды в реках и риске схода селей
Фото pexels.com

По сообщениям синоптиков, утром 27 июня и до конца суток на территории Сочи ожидается сильное ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение.

На курорте прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды. Местами — с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 июня в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди. В Краснодарском и Ставропольском краях возможны грозы и усиление ветра.

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