Жителей Сочи предупредили о подъеме воды в реках и риске схода селей

По сообщениям синоптиков, утром 27 июня и до конца суток на территории Сочи ожидается сильное ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение.

На курорте прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках ожидаются резкие подъемы уровней воды. Местами — с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 июня в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди. В Краснодарском и Ставропольском краях возможны грозы и усиление ветра.