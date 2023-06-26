Сильные дожди ожидаются 27 июня в Краснодарском крае
Общество
26.06.2023 07:00
Об этом 26 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни в нескольких регионах ожидаются сильные осадки. В Краснодарском и Ставропольском краях 27 июня прогнозируется сильный дождь с грозой. Во время непогоды возможно усиление ветра.
Также сильные дожди 26 и 27 июня пройдут в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Курской областях, сообщает ТАСС.
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