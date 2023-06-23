Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Черное море в Геленджике прогрелось до +24 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernoe-more-v-gelendzhike-progrelos-do-24-c
Черное море в Геленджике прогрелось до +24 °C
Фото sgrunden, pixabay.com

Об этом 23 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, лучше всего Черное море прогрелось в Геленджике — до +24 °C.

В Анапе и Сочи температура морской составляет +23 °C. Такая же температура воды в море зафиксирована в Алуште и Ялте.

В Феодосии и Евпатории вода в море прогрелась до +22 °C.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, на юге европейской части страны погода в ближайшие дни заметно улучшится — будет тепло, солнечно и без осадков. В Геленджике и Сочи прогнозируется до 28 °C тепла, сообщает ТАСС.

Читайте также: Роспотребнадзор не выявил возбудителей инфекций в пробах воды из Черного и Азовского морей.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июня
5 советов, как отучить ребенка грызть ногти
5 советов, как отучить ребенка грызть ногти
Три лайфхака из интернета, как сделать сахарную вату дома
Три лайфхака из интернета, как сделать сахарную вату дома
Лисички: польза, вред и как готовить
Лисички: польза, вред и как готовить
Что говорят звезды: знак зодиака Водолей
Что говорят звезды: знак зодиака Водолей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях