Черное море в Геленджике прогрелось до +24 °C
Общество
23.06.2023 07:00
Об этом 23 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, лучше всего Черное море прогрелось в Геленджике — до +24 °C.
В Анапе и Сочи температура морской составляет +23 °C. Такая же температура воды в море зафиксирована в Алуште и Ялте.
В Феодосии и Евпатории вода в море прогрелась до +22 °C.
По словам научного руководителя Гидрометцентра, на юге европейской части страны погода в ближайшие дни заметно улучшится — будет тепло, солнечно и без осадков. В Геленджике и Сочи прогнозируется до 28 °C тепла, сообщает ТАСС.
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