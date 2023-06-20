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Роспотребнадзор не выявил возбудителей инфекций в пробах воды из Черного и Азовского морей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-ne-vyyavil-vozbuditelej-infektsij-v-probah-vody-iz-chernogo-i-azovskogo-morej
Роспотребнадзор не выявил возбудителей инфекций в пробах воды из Черного и Азовского морей
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю исследовали более 1,6 тыс. проб морской воды на Азово-Черноморском побережье.

Морскую воду проверили на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические показатели. Установили, что исследованные пробы соответствуют санитарным требованиям.

Ведомство выдало 254 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии воды в море санитарным нормам, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Краснодарского края в Telegram.

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