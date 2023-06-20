Роспотребнадзор не выявил возбудителей инфекций в пробах воды из Черного и Азовского морей

Специалисты Роспотребнадзора по Краснодарскому краю исследовали более 1,6 тыс. проб морской воды на Азово-Черноморском побережье.

Морскую воду проверили на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические показатели. Установили, что исследованные пробы соответствуют санитарным требованиям.

Ведомство выдало 254 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии воды в море санитарным нормам, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: какие инфекции можно подхватить на море и как защититься?