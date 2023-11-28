Жителей Сочи предупредили о перебоях в работе связи из-за ремонта сетей

Операторы сотовой связи для ликвидации последствий урагана 29 и 30 ноября будут проводить ремонтно-восстановительные работы на сетях.

В связи с этим в Адлерском районе и Сириусе могут наблюдаться временные перебои на сетях передачи данных, также может быть нарушена работоспособность платежных систем.

«Просим жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к данной ситуации и предусмотреть альтернативные формы оплаты товаров и услуг. Завершение ремонтных работ и полное восстановление онлайн сервисов запланировано на 1 декабря», — сообщает МЦУ Сочи.

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