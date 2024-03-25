Жителей Сочи предупредили о ливнях, снегопаде, сильном ветре и смерчах

По прогнозам синоптиков, 26 марта, а также ночью и утром 27 марта в Сочи ожидается ухудшение погоды.

Ожидаются сильные дожди с грозами и усиление ветра до 20-23 м/с. В горах пройдет сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. Выше 1 тыс. м прогнозируют очень сильный снег. В горах выше 1 тыс. 500 м сохраняется опасность схода лавин.

Кроме того, днем 26 марта, а также ночью и утром 27 марта на участке Магри-Веселое возможно формирования смерчей над морем. Со второй половины дня 26 марта до первой половины дня 27 марта на участке том же участке прогнозируют сильное волнение моря. Высота волн составит 4 — 4,5 м. В портах тягун.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендуют принять меры предосторожности. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», погода на севере Кубани 25 марта будет теплее, чем на море — до +17°С.