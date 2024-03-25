Погода на севере Кубани 25 марта будет теплее, чем на море — до +17°С

По прогнозам синоптиков, 25 марта в Краснодарском крае сохранится переменная облачность. Утром местами возможен туман.

Ветер южный 4-9 м/с, вечером и днем местами порывы до 12 м/с. Днем воздух в восточной и северной половине края прогреется до 12°С — 17°С.

на Азовском побережье местами 9°С — 14°С; в горах днем столбики термометров покажут 5°С — 10°С. На Черноморском побережье также сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем достигнет 11°С — 16°С.

В Краснодаре 25 марта преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до 14°С — 16°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: на Кубани до 25 марта действует предупреждение о высокой пожароопасности.