На Кубани до 25 марта действует предупреждение о высокой пожароопасности

По данным МЧС, в Краснодарском крае действует предупреждение о высокой пожароопасности.

В ведомстве уточнили, что 24 марта, а также в течении суток 25 марта местами в северо-западных районах края ожидается высокая пожароопасность 4-го класса.

В связи с этим в МЧС напомнили о том, что в лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костер необходимо на открытых площадках, а затем костер следует залить водой или засыпать землей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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