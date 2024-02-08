На Кубани с 10 февраля вводится пожароопасный сезон

С 10 февраля на территории региона будут усилены меры по предупреждению, обнаружению и обеспечению эффективной борьбы с лесными возгораниями.

«В период с 10 февраля и до окончания пожароопасного сезона мы организуем наземное патрулирование мобильными оперативными группами лесничеств края в соответствии с утвержденными маршрутами, а также будем организовывать дополнительные дежурства на их территории», — сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах будет грозить от 15 до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 100 до 400 тыс. рублей.

В случае возникновения пожара нужно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112, а также на прямую линию лесной охраны — 8(800)100-94-00 или по телефону диспетчерской службы ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» 8(861) 229-15-38, сообщает пресс-служба ведомства.

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