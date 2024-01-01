Около 10 тыс. пожаров произошло в 2023 году в Краснодарском крае

В МЧС 1 января жителям Кубани напомнили о правилах пожарной безопасности.

По данным ведомства, за 2023 год в регионе произошло около 10 тыс. пожаров. Из огня спасли около 500 человек. Более 6 тыс. человек были эвакуированы.

Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и неисправность электрического оборудования. В связи с этим жителей и гостей Кубани призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Если пожар произошел, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Если горение только началось, его легко можно затушить водой или накрыть очаг толстым одеялом, покрывалом, забросать песком или землей.

Ни в коем случае нельзя тушить водой горящие электрические приборы и проводку, если они находятся под напряжением. Если огонь возник и распространился в одной из комнат, надо плотно закрыть двери горящей комнаты, чтобы помешать огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Дверь необходимо уплотнить мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения не проникал дым.

Если пожар принимает угрожающие размеры, необходимо срочно покинуть помещение. Следует помнить, что прятаться в укромных местах задымленного помещения нельзя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: гирлянду в доме нельзя оставлять включенной без присмотра.