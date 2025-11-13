Logo
Жителей Сочи и Сириуса предупредили о смерчах 13 и 14 ноября

Общество
Жителей Сочи и Сириуса предупредили о смерчах 13 и 14 ноября
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Синоптики прогнозируют смерчи над Черным морем на участке Магри — Веселое. 

По данным Сочинского гидрометцентра, в четверг и пятницу в Сочи и Сириусе имеется опасность формирования смерчей над морем. 

При возникновении смерча необходимо соблюдать меры предосторожности. Если вы находитесь дома, нужно плотно закрыть двери, окна и все вентиляционные отверстия, по возможности освободить балкон от пожароопасных предметов.

Если смерч застиг на улице, рекомендуется не приближаться к зданиям, эстакадам, мостам, деревьям, машинам, столбам и баннерам. Также нельзя находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередачи и заправками. Если смерч настиг в машине, то автомобиль лучше поставить возле стены по ходу ветра. 

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

Читайте также: дождь, грозу и трехбалльный шторм прогнозируют в Сочи.

