Дождь, грозу и трехбалльный шторм прогнозируют в Сочи

По данным синоптиков, на территории курорта ожидается ухудшение погодных условий.

Вечером 12 ноября и до конца дня 13 ноября в Сочи и Сириусе местами ожидается сильный дождь и гроза. Днем 13 ноября волнение моря может достичь трех баллов, высота волн — 0,8-1,2 м, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайно ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. До конца суток 12 ноября, а также 13 и 14 ноября местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и ветром с порывами до 20 м/с. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

