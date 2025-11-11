Logo
Штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и сильного ветра объявили на Кубани

Общество
Штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и сильного ветра объявили на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Краснодарском крае прогнозируют ухудшение погодных условий.

По данным синоптиков, днем и до конца суток 12 ноября, а также 13 и 14 ноября местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и ветром с порывами до 20 м/с. 

Во второй половине 12 ноября и до конца суток, а также ночью и утром 13 ноября на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. 

Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики обещают понижение температуры на Кубани с 12 ноября. Более «зимние» погодные условия ожидаются только ближе к концу месяца.

Фото
