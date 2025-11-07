Потепления не будет: синоптики обещают дожди и понижение температуры на Кубани

О том, какая погода ждет жителей Краснодарского края в последний месяц осени, рассказала заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Инна Колесниченко.

В беседе с журналистами интернет-портала «Кубань 24» Колесниченко сообщила, что до середины следующей недели синоптическая ситуация над Кубанью кардинально не изменится. В частности, сохранятся туманы.

«По предварительному анализу, с 12 ноября начнется перестройка барического поля, в связи с чем местами по территории Краснодарского края будут вероятны дожди», — сказала Колесниченко.

Также синоптик отметила, что во второй половине ноября ожидается похолодание.

«Температурный режим начнет планомерно падать во второй половине ноября. Более «зимние» погодные условия ожидаются только ближе к концу месяца», — заключила Колесниченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туманы в Краснодарском крае продлятся до начала следующей недели.

