Туманы в Краснодарском крае продлятся до начала следующей недели

Кубань утром 6 ноября накрыл густой туман, он привел к переносу авиарейсов, автомобильным пробкам и значительному ухудшению видимости на дорогах. По словам местных жителей, расстояние видимости в такой плотной пелене не превышало 500 м.

Из-за тумана три рейса, летевших в Краснодар из Красноярска, Екатеринбурга и Москвы, были перенаправлены на запасной аэродром. Эти же погодные условия значительно осложнили и дорожную обстановку.

В условиях густого тумана необходимо проявлять особое внимание при переходе через железную дорогу.

«Переходить пути нужно только в специально оборудованных местах. Чтобы исключить появление незамеченного поезда, всегда дожидайтесь разрешающего сигнала светофора, внимательно прислушивайтесь, посмотрите по сторонам и только тогда можно переходить», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Правильно подобранная одежда также залог безопасной прогулки.

«Пешеходам при густом тумане лучше воспользоваться общественным транспортом. Используйте доступные источники освещения — это сделает вас заметнее. Надевайте одежду или аксессуары со светоотражающими элементами», — отмечает начальник отдела мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алина Федоренко.

Такая погода существенно влияет на манеру вождения и требует повышенного внимания, а также строгого соблюдения рекомендаций. Стоит двигаться медленнее обычного, обязательно включить ближний свет фар и при наличии противотуманные фары. Также важно держать значительно большую дистанцию и прижиматься как можно правее, чтобы не создавать помех другим и оставаться в своей полосе.

«Призываем участников движения быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание требуется уделить соблюдению скоростного режима, а также важно исключить резкие маневры», — говорит инспектор отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Туманы — это один из ярких признаков осени в Краснодарском крае, сейчас для них складываются самые благоприятные условия. Все происходит из-за смены температуры воздуха.

«У нас теплый воздух днем до 15-20 градусов, вечером резко начинает понижаться до 4-9 градусов», — отмечает заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Существенных изменений в погоде пока не предвидится, а значит, туман продлится до начала следующей недели, пока не изменится температурный фон.

Читайте также: туман и до +22 °С прогнозируют на Кубани 7 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.