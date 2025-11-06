Туман и до +22 °С прогнозируют на Кубани 7 ноября

В пятницу в Краснодарском крае ожидается переменная облачность без осадков.

Местами возможен туман. Скорость восточного ветра будет достигать 4-9 м/с.

Ночная температура воздуха составит +3…8 °С, в юго-восточных предгорных районах — 0…+5 °С, днем потеплеет до +12…17 °С. Местами при прояснении синоптики прогнозируют до +17…22 °С. В горах ночью столбики термометров опустятся до +2…7 °С, днем воздуха прогреется до +9…14 °С.

На Черноморском побережье без дождей и переменная облачность. Ветер северо-восточный скоростью до 6-11 м/с. Ночью воздух остынет до +9…14 °С, днем столбики термометров поднимутся до +17…22 °С.

В Краснодаре синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В ночное и утреннее время на город опустится туман. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ночью похолодает до +4…6 °С, днем воздух прогреется до +14…16 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

