Восемь городов Кубани вошли в топ-10 самых теплых в России

По данным синоптических метеостанций за 12 часов 5 ноября, самым теплым городом России оказался Сочи.

Так, в районе аэропорта Адлер температура воздуха 5 ноября составила 18,7°С. В Горячем Ключе зафиксировали 18,6°С. Тройку лидеров закрыла Красная Поляна — там термометры показали 18,5°С.

В Краснодаре температура воздуха составила 17,9°С, а в Джубге — 17,8°С. Шестая строчка также осталась за Кубанью, на ней расположился Усть-Лабинск с 17,7°С. Седьмое место отошло Адыгее — в Майкопе 5 ноября термометры показали 17,6°С. На восьмом и девятом местах — Новороссийск и Туапсе — по 17,5°С у каждого.

На десятой строчке — Черкесск, где температура воздуха составила 17,3°С.

Читайте также: туман и до +23 °С ожидаются 6 ноября на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.