Туман и до +23 °С ожидаются 6 ноября на Кубани

В четверг синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду.

Ночью и утром Краснодарский край окутает туман. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Ночная температура воздуха составит +4…9 °С, в юго-восточных предгорных районах 0…+5 °С. Днем потеплеет +15…20 °С, местами в южной половине края столбики термометров покажут +18…23 °С. Холоднее всего в горах — ночью +4…-1 °С, днем +6…11 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер восточный, северо-восточный скоростью 6-11 м/с. Ночью воздух остынет до +10…15 °С, днем потеплеет до +16…21 °С.

В Краснодаре в четверг установится переменная облачность без осадков. В ночное и утреннее время прогнозируют туман. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5…7 °С, днем воздух прогреется до +17…19 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

