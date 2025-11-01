Теплый ноябрь пообещали жителям юга России

Последний месяц осени будет теплым на большей территории европейской части России. Об этом 1 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура выше нормы прогнозируется в шести округах России — Южном федеральном округе, Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

«На большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы. То есть ноябрь ожидается теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском, Южном федеральных округах РФ. Но и на азиатской части виден очаг тепла в ноябре, в Сибири температура также будет около и выше нормы», — сказал Вильфанд.

Также синоптик отметил, что на большей части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае, температура ожидается близкой к климатической норме. Ранний приход зимы прогнозируется лишь на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туман и небольшие дожди прогнозируют 1 ноября на Кубани.

