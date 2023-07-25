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Жителей шести районов в Армавире попросили сделать трехдневный запас воды из-за ремонта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-shesti-rajonov-v-armavire-poprosili-sdelat-trehdnevnyj-zapas-vody-iz-za-remonta
Жителей шести районов в Армавире попросили сделать трехдневный запас воды из-за ремонта
Фото unsplash.com

С 23:00 28 июля до 23:00 30 июля будет отключено водоснабжение из-за переключением магистрального водовода диаметром 800 мм.

Воду отключат в районах Бар, Военный городок, Второй ж/д вокзал, Родина, Черемушки, Каспаровские дачи, а также на улицах Маркова, Урупская, Кропоткина, Лабинская.

График снабжения подвижной тарой предприятия выполняет по заявкам абонентов, телефон 3-32-42, сообщили в управляющей компании «Курганинский групповой водопровод».

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