Жителей шести районов в Армавире попросили сделать трехдневный запас воды из-за ремонта
Общество
25.07.2023 11:40
С 23:00 28 июля до 23:00 30 июля будет отключено водоснабжение из-за переключением магистрального водовода диаметром 800 мм.
Воду отключат в районах Бар, Военный городок, Второй ж/д вокзал, Родина, Черемушки, Каспаровские дачи, а также на улицах Маркова, Урупская, Кропоткина, Лабинская.
График снабжения подвижной тарой предприятия выполняет по заявкам абонентов, телефон 3-32-42, сообщили в управляющей компании «Курганинский групповой водопровод».
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