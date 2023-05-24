Жителей России предупредили о возможном дефиците контактных линз

Владельцы аптек начали получать уведомления от поставщиков американского производителя Johnson & Johnson о приостановке импорта линз Acuvue True Eyes и Acuvue Oasys.

На прошлой неделе Минпромторг США ввел новые ограничения на ввоз товаров в Россию. В список попали в том числе контактные линзы.

Это уже вызвало рост цен на контактные линзы. По прогнозу экспертов, из-за приостановки импорта в ближайшее время жители России могут столкнуться с дефицитом товара.

«Такая информация есть. Мы просто заранее заказали партию, получили ее. И сейчас тоже пытаемся разместить заказы, есть кое-какие трудности. Основные поставщики контактных линз на российском рынке — это Johnson & Johnson и CooperVision», — рассказал «Коммерсант FM» владелец оптики Harry Cooper.

При этом в Минпромторге России уточнили, что при прекращении поставок контактных линз из за рубежа будет оперативно рассмотрен вопрос об их включении в список продукции, поставляемой в страну в рамках параллельного импорта, сообщает ТАСС.

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