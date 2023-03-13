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Минпромторг включил еще 11 автомобильных брендов в список для параллельного импорта

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minpromtorg-vklyuchil-eshhe-11-avtomobilnyh-brendov-v-spisok-dlya-parallelnogo-importa
Минпромторг включил еще 11 автомобильных брендов в список для параллельного импорта
Фото Malte Luk, pexels.com

Об этом говорится в обновленном приказе Министерства промышленности и торговли РФ. Ведомство расширило список автомобильных марок, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.

В этот список включили: Renault, Hyundai, Ford, Opel, Peugeot, Citroen, Mazda, KIA, Genesis, Dacia и Hino.

В конце февраля стало известно, что немецкий автопроизводитель Volkswagen собирается запретить китайским компаниям поставлять автомобили под их брендом в Россию, пишет «Известия».

Читайте также: читайте также японский автопроизводитель Infiniti объявил об уходе с российского рынка. Информация об этом появилась в соцсетях компании. О причинах ухода с рынка РФ не сообщили.

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