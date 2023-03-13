Минпромторг включил еще 11 автомобильных брендов в список для параллельного импорта
Экономика
13.03.2023 15:39
Об этом говорится в обновленном приказе Министерства промышленности и торговли РФ. Ведомство расширило список автомобильных марок, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта.
В этот список включили: Renault, Hyundai, Ford, Opel, Peugeot, Citroen, Mazda, KIA, Genesis, Dacia и Hino.
В конце февраля стало известно, что немецкий автопроизводитель Volkswagen собирается запретить китайским компаниям поставлять автомобили под их брендом в Россию, пишет «Известия».
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