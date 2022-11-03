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Японский автопроизводитель Infiniti объявил об уходе с российского рынка

Экономика
03.11.2022 18:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/yaponskij-avtoproizvoditel-infiniti-obyavil-ob-uhode-s-rossijskogo-rynka
Японский автопроизводитель Infiniti объявил об уходе с российского рынка
Фото vk.com/infinitirussia

Информация об этом появилась 3 ноября в соцсетях компании. О причинах ухода с рынка РФ не сообщили.

«Мы говорим вам до свидания. Бесконечно ваш Infiniti», — говорится в сообщении японского автопроизводителя во «Вконтакте».

В компании отметили, что их специалисты продолжат оказывать сервисную поддержку для российских владельцев автомобилей в рамках условий гарантии. Сотрудники готовы ответить на профессиональные вопросы по всем официальным каналам связи.

В Infiniti с теплом вспоминают время проведенное в России и верят в светлое будущее, сообщает RT.

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