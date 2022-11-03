Японский автопроизводитель Infiniti объявил об уходе с российского рынка
Экономика
03.11.2022 18:32
Информация об этом появилась 3 ноября в соцсетях компании. О причинах ухода с рынка РФ не сообщили.
«Мы говорим вам до свидания. Бесконечно ваш Infiniti», — говорится в сообщении японского автопроизводителя во «Вконтакте».
В компании отметили, что их специалисты продолжат оказывать сервисную поддержку для российских владельцев автомобилей в рамках условий гарантии. Сотрудники готовы ответить на профессиональные вопросы по всем официальным каналам связи.
В Infiniti с теплом вспоминают время проведенное в России и верят в светлое будущее, сообщает RT.
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