Шведская компания Electrolux уходит с российского рынка

Фото electrolux.ru

Производитель бытовой и профессиональной техники принял окончательное решение в связи со спецоперацией России на Украине и последующих санкций. Компания продаст бизнес руководству отечественного филиала.

Как сообщает Electrolux, убыток в размере около 350 млн шведских крон будет отражен как единовременная статья расходов в третьем квартале 2022 года.

«Дочерняя компания продолжит обслуживать бытовую технику, ранее проданную в России», — сообщает представитель производителя техники.

Однако у компании нет производства в России, и более поставлять свою продукцию они не намерены.

В 2021 году продажи Electrolux в России составили 4% от продаж Европе и 1,6% — в мире, сообщает пресс-служба Electrolux.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 июля о своем уходе из РФ объявила Electrolux Professional.