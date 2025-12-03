Жителей Новороссийска призвали отказаться от фейерверков в новогодние праздники

С 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории города-героя будет действовать особый противопожарный режим. Запуск пиротехники будет разрешен в специально отведенных местах.

В связи с проведением СВО жителей Новороссийска призвали воздержаться от использования любой пиротехнической продукции в период новогодних и рождественских праздников.

«Давайте проявим сознательность и солидарность, отказавшись от запуска пиротехники ради общего блага и спокойствия! Праздничное настроение можно создать и другими, более безопасными и менее тревожными способами», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителям и гостям Новороссийска напомнили, что, согласно правилам противопожарного режима в РФ, запрещается применение пиротехники в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения. Исключение составляют специальные сценические эффекты, профессиональные пиротехнические изделия и огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности.

Также салюты нельзя запускать на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи. Запрещаются фейерверки и во время проведения демонстраций, шествий.

Нельзя запускать пиротехнику на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и нацпарков. Также использовать пиротехнику запрещается при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность, и лицам, не достигшим возраста, установленного производителем пиротехники.

Запустить фейерверк в Новороссийске и пригороде в период новогодних праздников будет можно в 19 местах. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: в Геленджике решили отказаться от масштабных гуляний в Новый год.

Подпишись, здесь всегда интересно.