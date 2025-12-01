В Геленджике решили отказаться от масштабных гуляний в Новый год

Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. Он напомнил, что до окончания СВО никаких «праздных гуляний» в Геленджике не будет.

Власти Геленджика приняли решение отказаться от масштабных новогодних концертов на площадях и запуска фейерверков. В планах — минимизировать мероприятия на открытом воздухе.

«Отмечаем праздники скромно, все мероприятия — для детской аудитории. Максимально сконцентрируемся на адресной поддержке: все дети из социально незащищенных категорий, а также дети бойцов СВО обязательно получат новогодние подарки, будут приглашены на новогодние спектакли», — сказал Богодистов.

При этом глава курорта отметил, что некоторые традиции останутся неизменными. К таковым относится, например, работа Домика Деда Мороза, где каждый ребенок может получить сладкое угощение. Домик начнет работать с 20 декабря.

Также 1 января состоится традиционный забег Дедов Морозов по набережной, а 2 января — пробежка по терренкуру.

«Особое внимание уделим украшению: в городе и округах предусмотрели световые гирлянды, фигуры, фонтаны, фотозоны. Предприятия общественного питания, санаторно-курортные организации также вовлечены в общий конкурс оформления. Лучшие получат денежные призы», — написал Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс украшений «Новогодний Геленджик» стартовал 1 декабря. Теперь за первое место полагается 200 тыс. рублей, за второе — 100 тыс. рублей и за третье — 50 тыс. рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.