Конкурс украшений «Новогодний Геленджик» стартует с 1 декабря

Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Подать заявку на участие можно с 1 по 20 декабря. В этом году призовой фонд решили увеличить вдвое. Теперь за первое место полагается 200 тыс. рублей, за второе — 100 тыс. рублей и за третье — 50 тыс. рублей.

«Принять участие могут все: от владельцев гостиниц, ресторанов и магазинов до частных домовладений, школ, учреждений здравоохранения, пляжей», — сказал Богодистов.

Для участия в конкурсе нужно до 20 декабря отправить заявку на электронную почту konkurs.gelen@yandex.ru. Также заявку можно подать лично в управлении архитектуры и градостроительства на улице Революционной, 1, кабинет №331.

С номинациями и списком документов можно ознакомиться по ссылке.

«Давайте вместе сделаем Геленджик по-настоящему новогодним, ярким и теплым!» — написал Богодистов в Telegram.

