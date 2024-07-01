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Жителей Новороссийска предупредили об утренних и вечерних учениях со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-ob-utrennih-i-vechernih-ucheniyah-so-strelbami
Жителей Новороссийска предупредили об утренних и вечерних учениях со стрельбами
Фото Алины Сорокиной, «Кубань 24»

По данным Новороссийской военно-морской базы, 2 июля в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Учения запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

В ходе отработки практических действий будут проводиться стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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