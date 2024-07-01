Ракетная опасность: сирены сработали в Новороссийске

О ракетной опасности сообщил 1 июля в 19:22 глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Жителей и гостей города призвали укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон.

«Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Ракетная опасность. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице —укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)», — написал Кравченко.

Глава Новороссийска напомнил, что для укрытия нельзя использовать места под машинами, стенами домов и магазинов —от взрывной волны сверху могут падать стекла.

Безопасное расстояние от таких строений — 30-50 м.

Кравченко призвал сохранять спокойствие и и следить за официальными сообщениями в его соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104FM), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов).

«Убедительная просьба, если вы стали очевидцем, не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети. Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!», — написал Кравченко в Telegram.

Обновление:

Об отмене воздушной тревоги сообщили в 19:45.

«На территории Новороссийска отменен сигнал воздушной опасности. Опасности для жителей города-героя нет!», — написал мэр Новороссийска в Telegram.

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