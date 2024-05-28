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Жителей Новороссийска предупредили об утренних и вечерних стрельбах 28 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-ob-utrennih-i-vechernih-strelbah-28-maya
Жителей Новороссийска предупредили об утренних и вечерних стрельбах 28 мая
Жителей Новороссийска предупредили об утренних и вечерних стрельбах 28 мая

По информации Новороссийской военно-морской базы, 28 мая в акватории моря пройдут учебные стрельбы.

Учения запланировали на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Читайте также: в Новороссийске прошли учения по гражданской обороне.

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