Жителей Новороссийска предупредили об утренних и вечерних стрельбах 28 мая

По информации Новороссийской военно-морской базы, 28 мая в акватории моря пройдут учебные стрельбы.

Учения запланировали на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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