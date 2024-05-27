Действия при сигнале сирен: в Новороссийске прошли учения по гражданской обороне

В акватории Черного моря в Новороссийске 27 мая с 21:00 до 23:00 пройдут учебные стрельбы. Жителей просят не беспокоиться и соблюдать спокойствие.

Бытовой «тревожный чемоданчик» с документами, запас лекарств и еды в прихожей у жительницы Новороссийска Марины Гольдштинской стоит уже вторую неделю. Женщина собрала его после тревожной ночи, когда город-герой атаковали сразу 44 украинских беспилотника. Большая часть из них была сбита ПВО, но повреждений избежать не удалось. В некоторых домах пришлось вставлять стекла и ремонтировать крышу.

Как оказалось, многие жители Новороссийска не знают, что нужно делать при внезапной атаке. Алгоритм действий власти города-героя решили напомнить с помощью учений. О такой тренировке горожан предупреждали заранее. Марина Гольдштинская сдала свой экзамен хорошо.

«Если сирена, то мы бегом, конечно. Все собрала, проверила. Проверяю водичку — выключена. Все хорошо. Бегом надо. Кто его знает — то ли ракета, то ли что еще», — делится жительница Новороссийска Марина Гольдштинская.

Опасность игнорировать не стоит. Услышав сигнал тревоги, включите радио или телевизор, прослушайте сообщение. Возьмите с собой самое необходимое — документы, лекарства, предупредите соседей и по лестнице отправляйтесь в ближайшее укрытие. Всего их в городе-герое более тысячи.

«Люди отложили все дела, спокойно вышли, пришли на учения. Спокойно все прошло», — рассказывает жительница Новороссийска Людмила Романенко.

Приводить убежища в порядок в Новороссийске начали с началом СВО. Ответственные управляющие компании оснастили помещения всем необходимым.

«Мы должны были очистить подвалы, подготовить проходы к ним, обеспечить соответствующие двери, которые легко открывались, чтобы люди там могли укрываться», — говорит генеральный директор новороссийской УК Леонид Юрченко.

Однако оборудованные подвалы есть далеко не в каждом доме Новороссийска. Если нет возможности пройти к убежищу, спасатели рекомендуют оставаться в квартире, укрывшись в помещении, где нет стекол.

С начала СВО учения по гражданской обороне проводятся и в других муниципалитетах Кубани.