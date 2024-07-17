Жителей Новороссийска предупредили об учениях в акватории морпорта 17 июля

С 11:00 до 13:00 дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут тренировочные стрельбы в акватории морского порта города-героя.

Российские военные на практике отработают действия по защите от безэкипажных катеров и дронов противника. Для этого проведут стрельбы из артиллерийской установки, расположенной на молах Военной гавани, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

На этот период гостей города-героя и местных жителей просят не пугаться звуков стрельбы и сохранять спокойствие. Также следует доверять информации только из официальных источников.

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