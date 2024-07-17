Ущерб от терактов ВСУ на Крымском мосту намерены оценить в парламенте Крыма

В Крыму подсчитают потери, которые понесла Россия от двух террористических актов на Крымском мосту, рассказал РИА Новости председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Киевские власти дважды результативно атаковали важнейшую для жителей полуострова переправу. Первый теракт произошел в октябре 2022 года, второй случился ровно год назад — 17 июля 2023 года.

«Мы приступаем к подсчету ущерба от террористических актов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов. Виновные в этих преступлениях не особо скрываются и даже бахвалятся. Но убежден, их ждет неминуемое справедливое наказание», — подчеркнул глава крымского парламента.

По словам Константинова, после произошедших на мосту терактов, организованных СБУ Украины, меры безопасности там многократно усилили.

Ранее стали известны результаты экспертизы по делу о теракте на Крымском мосту. По данным взрывотехнической экспертизы, для подрыва террористы применили самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 т тротила. Основу самодельного взрывного устройства составляла не промышленная взрывчатка, а спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы».

Эксперты установили, что «для возбуждения детонации» взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятнее всего это С-4 или РЕ-8. СВУ было закамуфлировано благодаря полиэтиленовой пленке толщиной 0,1 мм. Плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства. Детонатор также был скрыт под пленкой. Он сработал от сигнала GPS-навигатора, когда фура проехала заранее заданную точку маршрута — 156-й километр трассы А-290 Новороссийск — Керчь.

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