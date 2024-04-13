Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами 13 апреля

Учения 13 апреля пройдут в акватории Новороссийского морского порта.

По информации оперативного дежурного капитана порта учебные стрельбы проведут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичные учения в акватории Цемесской бухты проводились вечером 11 апреля.