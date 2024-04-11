Вечерние учения: в акватории моря в Новороссийске пройдут стрельбы

Во четверг вечером силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории Цемесской бухты.

В связи с этим 11 апреля со стороны моря можно будет услышать звуки стрельбы с 21:00 до 23:00.

Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает МЦУ Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее аналогичные учения прошли в Новороссийске 9 апреля.