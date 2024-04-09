Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в море 9 апреля

Во вторник утром и вечером силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории Цемесской бухты.

В связи с этим 9 апреля со стороны моря можно будет услышать звуки стрельбы: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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