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Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в море 9 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-strelbah-v-more-9-aprelya
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в море 9 апреля
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Во вторник утром и вечером силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения в акватории Цемесской бухты.

В связи с этим 9 апреля со стороны моря можно будет услышать звуки стрельбы: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Черным морем. Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать объекты на территории РФ в ночь на 9 апреля.

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