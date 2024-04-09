Украинскую ракету «Нептун» уничтожили над Черным морем

Вооруженные силы Украины в ночь на 9 апреля снова попытались атаковать объекты на российской территории.

Дежурные средства Противовоздушной обороны ВС РФ своевременно обнаружили приближающуюся цель и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря возле побережья Крыма.

В связи с этим в Севастополе ночью услышали громкие звуки. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что причиной шума стало срабатывание системы автоматического уничтожения низколетящей цели над морем.

«В городе все спокойно. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», — написал он в Telegram.

Кроме того, российские военные за ночь уничтожили несколько украинских беспилотников — два над Воронежской областью и еще два над Белгородской, сообщает Министерство обороны РФ.

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