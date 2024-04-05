Ночную атаку беспилотников сорвала система ПВО над Ейским районом

Местные жители в соцсетях сообщили о вспышках в небе ночью 5 апреля.

Глава района Роман Бублик заявил, что ночью была пресечена попытка террористической атаки на большом расстоянии от муниципалитета.

«Уважаемые жители и гости Ейского района! Могу заверить — Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. ВС РФ сработали оперативно и слаженно. Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал Роман Бублик в Telegram.

Он также напомнил, что видеоматериалы работы военных публиковать недопустимо из соображений информационной гигиены.

По данным Минобороны РФ, ночью над территорией Краснодарского края уничтожили 6 беспилотников. Кроме того, ПВО перехватили и уничтожили 44 беспилотника над Ростовской областью и по одному над Саратовской, Курской и Белгородской областях.

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