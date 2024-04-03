ВДЦ «Орленок» из Краснодарского края закупит ружья для борьбы с беспилотниками

Информация об этом появилась на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно опубликованным данным, всероссийский детский центр «Орленок» из Туапсинского района намерен приобрести специальные переносные приборы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. На эти цели детский лагерь готов потратить 1,6 млн рублей.

Уточняется, что «Орленок» планирует закупить два антидроновых ружья. По условиям закупки, устройства должны быть оснащены встроенной антенной с повышенным коэффициентом усиления и иметь не менее 8 каналов блокировки.

В документах говорится, что ружья для борьбы с БПЛА необходимы «Орленку» для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, сообщает ТАСС.

Читайте также: инженеры из Краснодара создали систему подавления беспилотников. Система подавления дронов «Орнитолог-1М+» может заставить дрон приземлиться или зависнуть. При воздействии на беспилотник у него в течение 3-4 минут садится аккумулятор и подавляется система передачи изображения.