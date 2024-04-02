Инженеры из Краснодара создали систему подавления беспилотников

Краснодарские конструкторы создали систему подавления беспилотников, которую среди военных прозвали «утюгом».

Система подавления БПЛА «Орнитолог-1М+» подавляет управление дроном и в зависимости от его настроек заставляет беспилотник приземлиться, попытаться вернуться или зависнуть. При воздействии на дрон системой подавления в течение трех-четырех минут его батарея практически полностью разряжается. Также подавляется и система передачи изображения. Снаружи она выглядит как маленький зеленый чемоданчик с ручкой посередине и напоминает утюг по форме.

«Разработка длилась полгода. Ранее была обычная модель — «Орнитолог-1», потом появился «Орнитолог-1М», сенсорный. Скоро еще «Орнитолог-2» будет. Такого же формата, как «Орнитолог-1», только для борьбы с дронами-камикадзе», — рассказал владелец компании «Элтех-ЮГ» Александр Камин, который с самого начала СВО отправлял бойцам дроны, ремонтировал и прошивал их как волонтер.

На «Орнитологе» краснодарские изобретатели останавливаться не планируют — они уже создали устройство детекции БПЛА, которое видит практически все известные дроны на дистанции до 2 км и звуком или вибрацией предупреждает об их приближении. Эту систему назвали «Птицелов», и она уже прошла официальную проверку на полигоне, получила отличную оценку и была рекомендована специалистами к применению в боевых условиях, пишут «Известия».

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