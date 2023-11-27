Бесшумный беспилотник-разведчик для СВО создали инженеры из Краснодара

Беспилотник разработали инженеры из краснодарской компании «Русская ракета», которые изготавливают FPV-дроны для СВО.

Новый беспилотник взлетает с руки, работает на высотах до 800 м, развивает скорость до 120 км/ч. Он бесшумный и садится без парашюта. Кроме того, беспилотник работает на частотах, которые противнику с помощью РЭБ обнаружить практически невозможно. По словам создателей БПЛА, китайские дроны, которые легко сажают и сбивают ВСУ, зная их частоту, не выдержат конкуренции с новым аппаратом.

Средства на покупку комплектующих выделил фонд «Добро и Дело». Также к созданию беспилотника привлекли попечителей фонда — краснодарского бизнесмена Сергея Потынгу, депутата гордумы Екатерину Афонину и «Союз транспортников Кубани». Проект также поддержало краснодарское региональное отделение «Единой России».

«Когда узнали, что они готовы начать работу над беспилотником самолетного типа и что с координацией проекта поможет «Якут», действительно сильный специалист в области организации подготовки бойцов, решили, что проект надо доводить до конца. Разведывательных БПЛА самолетного типа, работающих на небольшие расстояния и не требующих катапульты для запуска, на СВО нет, и наш самолет должен занять свое место в линейке «Суперкамов» и «Орланов», — рассказала руководитель фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева.

Беспилотник испытали в Краснодаре. Он успешно взлетел и плавно сел, после чего для его усовершенствования было принято решение ехать в зону СВО. Запуск БПЛА состоялся в Запорожской области. Испытывали беспилотник краснодарцы совместно с бойцами 136-й мотострелковой бригады.

«Испытывая БПЛА, мы усложнили ему задачу. На нем «летал» боец, который видел его впервые. До этого он управлял только китайскими дронами. И у него с нашим беспилотником получилось. Это говорит, что наш БПЛА легкий в управлении, а если еще и обучать ребят эффективному управлению и маневрированию, чем мы тоже будем заниматься, он сможет стать главным помощником разведчика», — рассказал специалист по военному обучению «Якут».

После испытаний пилотный экземпляр решено доработать: усовершенствовать корпус и камеру для дневных и ночных полетов. Сейчас задача разработчиков при совершенствовании самолета сделать так, чтобы беспилотник не только по характеристикам обогнал «китайцев», но и был доступен по цене, пишет газета «Краснодарские известия».

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